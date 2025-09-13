Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия закрепляется в Купянске, что подтверждают украинские источники.

Вчера враг сообщил, что в очередной раз ВС РФ для скрытного проникновения использовали нерабочий трубопровод, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, враг третий раз использовал трубы для просачивания групп. Впервые это было в Авдеевке, во второй раз возле Суджи. В сети даже появился вброс будто такие же трубы используются для прохода в Покровск, но на самом деле видео снято около Купянска», – пишет ресурс «Дип Стейт!.

Отмечается, что была построена целая логистическая артерия, а входы в трубу находятся у Лимана Первого. При этом для передвижения используются специально разработанные лежанки на колесах и электросамокаты, где позволяет диаметр трубы. Маршрут непосредственно до города занимает около четырех суток, а потому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.

«Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги. Завтра какой-то спикер попытается это опровергнуть, назвав группы неорганизованными и немногочисленными, но в самом Купянске уже есть позиции для взлета кацапских пилотов», – сокрушаются враги.

Указывается, что местные жители делятся с российскими бойцами едой.

Военкор Александр Коц напоминает, что после заявления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о контроле значительной части Купянска многие не верили в успех.

«Дескать, российские флаги отправили демонстрировать одиночек-смертников. А на самом деле контроля над этими районами нет. Но если бы там был противник, он бы уже продемонстрировал украинские флаги в тех же точках. С издевательскими комментариями. А этого не последовало», – пишет Коц.

Стоит обратить внимание на сообщение «ДС» о позициях российских дронщиков непосредственно в городе. Эти позиции появляются на участках, где произошло закрепление, а не единичные заходы.