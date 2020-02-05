Тука: Крым обойдётся без украинской воды – никакого геноцида нет

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Крым полностью обеспечен питьевой водой за счет собственных ресурсов. Чтобы обеспечить гражданское население, полуострову не нужна никакая вода из Северо-Крымского канала, перекрытого Украиной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работая в министерстве, мы очень тщательно подходили к изучению всех вопросов, привлекая специалистов, не только наших, украинских, но и заграничных. В том числе, по изучению вопросов водообеспечения Крыма.

Какие мы получили выводы. Первое – для обеспечения гражданского населения питьевой водой полуострову хватает собственных ресурсов. То есть, ни о какой гуманитарной катастрофе с точки зрения международного гуманитарного права и речи идти не может», – уверяет Тука.

Слова бывшего чиновника идут вразрез с тезисами украинской пропаганды, которая вещала, что полуостров, оставшийся без днепровской воды, ждет засуха и экологическая катастрофа. При этом, о катастрофических последствиях перекрытия Северо-Крымского канала говорят как раз жители подконтрольных Украине территорий.

В то же время, Российская Федерация успешно справляется с водным дефицитом в отдельных районах Крыма за счет подземных источников.