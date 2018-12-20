20.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Украина, Экология
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В Раде запугивают Крым грандиозной экологической катастрофой

Россия может попытаться захватить находящееся в Херсонской области Каховское водохранилище.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Пульс» телеканала 112 Украина заявил народный депутат Украины Сергей Рудык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чего могла бы хотеть Россия… Вода, к которой не имеет доступа Крым, – это недостаточная причина для того, чтобы переместить линию столкновения немножко выше? Это не аргумент? Что у них сейчас после того, как они мост себе открыли? У них нет воды. Еще два года – и там экологическая катастрофа в полном смысле этого слова. Это не вариант? Напугать наши вооруженные силы, направить их на Мариуполь, на южную часть Азова. Чтобы наши все переместились туда. На телестудиях обсуждают, а самим тихонько переместиться туда и дойти до Каховки. Как эксперимент», – заявил Рудык.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, представитель президента Украины заявил, что вода в Крым пойдет вместе с украинской армией.

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