В России придумали, как наполнить Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной

21.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России дали положительное заключение по проекту, который позволит улучшить водоснабжение Северного Крыма.

Об этом сообщает официальный сайт Главгосэкспертизы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Проектными решениями предусмотрено устройство комплектной насосной станции, повысительной насосной станции, которая позволит компенсировать потерю напора при транспортировке воды на длинную дистанцию, бетонной плотины для поддержания расчетного уровня воды в канале и регулирования стока, грунтовой плотины, обводного трубопровода и напорного трубопровода», – говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала позволит снять инфраструктурные ограничения и улучшить водоснабжение города Армянска, населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов Республики Крым, а также обеспечить технической водой промышленные предприятия ПАО «Крымский содовый завод» и ООО «Титановые инвестиции».

Проект будет профинансирован за счет средств федерального бюджета РФ.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе в следующем году 12-13 тыс га будут орошаться за счет переброски вод рек по руслу Северо-Крымского канала.

Водные ресурсы Крыма ограничены после того, как в 2014 году Украина перекрыла Северно-Крымский канал, который доставлял на полуостров днепровскую воду. Если южные районы пока не испытывали дефицита за счет горных водохранилищ, то в Северном Крыму нехватка ощущается. Проблему пытаются решить за счет бурения новых скважин, но качество и количество воды там неудовлетворительное.