Турчинов назвал Зеленского «ползучим капитулянтом»

11.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сама идея инспекции украинских позиций на Донбассе совместно с представителями ЛДНР – это ползучая капитуляция и нарушение Конституции Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы с Юрием Витальевичем планировали сегодняшнюю встречу, мы не знали, что представители президента Зеленского в Трехсторонней контактной группе в Минске уже договорились с русскими о том, что российские террористические, скажем так, боевики будут инспектировать позиции ВСУ.

Иными словами, те, кто убивал наших военных, должны проверять позиции, которые занимают защитники Украины. Это не просто унижение украинских военных и в целом Украины, это преступление. Преступления, которое перечёркивает Конституцию Украины. Это преступление, которое перечёркивает украинское законодательство, в частности закон о деоккупации», – возмущался Турчинов.

По его словам, противника нужно убивать, а не вести с ними переговоры, что противоречит Конституции Украины.

«Потому что как только военные преступники появляются на территории, за которую несут ответственность Объединённые силы, они должны быть уничтожены или задержаны. Ни Зеленский, ни его представители ТКГ, ни подчинённые ему силовики не могут перечёркивать Конституцию Украины, не могут перечёркивать украинское законодательство, демонстративно и преступно содействовать агрессору, работая на врагов Украины», – негодовал экс-секретарь СНБО.

«Эта политика, безусловно, является политикой ползучей капитуляции, к которой действующее руководство ведёт нашу страну. И кстати, вы, наверное, уже знаете, что даже ОБСЕ отказались вместе с преступниками принимать участие в этом фарсе? Но, к большому сожалению, эта ситуация не случайная, это не стечение обстоятельств, это последовательная политика», – заключил Турчинов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», инспекцию позиций ВСУ всё-таки сорвали. Очевидно, что на Банковой испугались украинских националистов, которые назвали данную инициативу страшным позором и предательством, и затребовали импичмента президента Зеленского.