Турчинов продолжает грезить уничтожением Черноморского флота и Крымского моста

10.09.2021 11:25 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно построить как минимум три дивизиона ракетных комплексов «Нептун», чтобы угрожать Черноморскому флоту и Крымскому мосту уничтожением.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турчинов с сожалением отметил, что при этом программа по закупке «Нептуна» была сорвана.

«У нас по плану была формула построения мощной противокорабельной обороны с использованием крылатых ракет. Вы знаете, была создана крылатая ракета, которая имеет шифр «Нептун», и сделали мобильные комплексы этих крылатых ракет. Заказали только один дивизион вместо хотя бы трех. Но было запланировано сделать эти комплексы ракетные, которые могут транспортироваться самолетами, то есть авиационные, и надводные, корабельные. Заморожено, остановлено», – сказал политик.

«Понимаете, это бы значительно усилило защиту нашей страны на Черноморско-Азовском побережье. Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить так же и Керченский мост. Мы бы могли фактически обеспечить свою безопасность с этого очень важного направления. И снова, кроме разговоров, конкретного дела не делается», – заявил Турчинов.

Напомним, в 2019 году Турчинов уже угрожал уничтожить Крымский мост украинскими ракетами.

А бывший секретарь Совбеза Украины, советник нескольких президентов страны Владимир Горбулин заявлял, что Украина может создать оперативный тактический ракетный комплекс, который будет способен стрелять на полторы тысячи километров, то есть доставать до российской столицы.