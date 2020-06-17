Турчинов жалуется на приостановку производства ракеты, «способной бить по России»

17.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Оборонный заказ на 2020 год не предусматривает производство украинской крылатой ракеты «Нептун».

Об этом на своём официальном сайте сообщил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня завершился цикл испытаний крылатых ракет «Нептун», во время которого проверялась эффективность уничтожения целей боевой частью ракет. Ракета точно вышла на цель и уничтожила плавсредство условного противника.

Украинские крылатые ракеты доказали свою эффективность. Это огромная победа наших ученых и производственников во главе с генеральным конструктором КБ «Луч» Олегом Коростелевым», – сообщил Турчинов.

Он подчеркнул, что теперь украинский военпром готов к серийному производству мобильных комплексов крылатых ракет, которые смогут «надежно защитить Украину от российской агрессии с моря».

«Вместе с тем, все эти испытания профинансированы гособорон заказом, утвержденным еще в 2019 году, – признал Турчинов. – А действующее государственный оборонный заказ на 2020 год не предусматривает необходимых ресурсов».

«Обещанные изменения до сих пор не внесены, что может привести к остановке реализации проекта «Нептун», – озвучил свои опасения экс-секретарь СНБО.

Отметим, «Нептун» – это та самая ракета, которая, по заверениям украинских военных экспертов, сможет бить «вглубь территории России».

Напомним, ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта заявил, что ракетный комплекс «Нептун» пока не может считаться серьезным оружием, поскольку речь о запуске в производство не идет.