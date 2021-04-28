Турция готовится завладеть главными украинскими активами

28.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина резко улучшила отношения с Турцией одновременно с появлением новых внешнеполитических покровителей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-депутат Одесского горсовета, политолог и востоковед Игорь Димитриев, отвечая на вопрос, чем объясняется нынешняя активность Турции на Украине.

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«Улучшение отношений с Эрдоганом произошло синхронно с тем, как Украина нашла себе новых покровителей. Теперь активную роль в ее внешней политике играют британские партнеры со своими ставленниками в регионе – Турцией», – сказал Димитриев.

Он отмечает, что перечень украинских активов, которые интересны серьезным зарубежным игрокам, довольно широк.

«В первую очередь это земля. На повестке дня стоит передел украинских земельных ресурсов в связи со снятием моратория на покупку земли. Об этом, видимо, идет разговор всякий раз, когда Зеленский встречается с кем-либо за рубежом», – полагает собеседник издания.

Он добавляет, что Турция также интересуется транспортными активами, поскольку строит евразийские коридоры – нефтегазовые и просто товарные маршруты, а потому старается закрепить за собой Черноморский бассейн как историческую зону влияния.

«При этом Украина до сих пор обладает довольно мощными транспортными активами: порты, железнодорожная сеть, которая еще с советских или даже с царских времен была построена как часть всероссийской сети. И сейчас многие транзитные возможности Россия не может реализовать из-за того, что из этой транспортной сети вырвали очень важный кусок, который выводил к портам, к морским коммуникациям», – говорит эксперт.

По его словам, турок интересуют и предприятия украинского ВПК, в частности «Мотор Сич» – производитель двигателей для малых летательных аппаратов.

«Если бы Украина была субъектом, рассматривала свои перспективы – это один вопрос. Но она не является самостоятельным участником договоренностей и сделок. Все решают в обход ее национальных интересов. Люди, которые контролируют Украину как государство, находятся в договорных отношениях с транснациональным капиталом. Вот у них произошли какие-то договоренности, и наиболее ценные украинские активы уйдут западным или турецким корпорациям», – резюмирует Димитриев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время визита в Киев президент Турции подписался под территориальными претензиями к России.

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