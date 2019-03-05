Турция и Украина продолжают торговать с Крымом, несмотря на понты о непризнании

05.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Несмотря на публичные заявления о непризнании российского статуса Крыма, Турция стала основным торговым партнером республики в прошлом году.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила руководитель Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновница отметила, что при этом, из-за рубежа в Крым поступает в два раза больше товаров, чем продает полуостров.

«Мы можем судить о тенденциях, как развиваются внешнеторговые связи. Импорт опережает экспорт. 40,6 миллиона долларов у нас на сегодня импорта и 18,4 миллиона долларов экспорт. Мы экспортируем, прежде всего, машины, продовольствие, сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности. Какие страны-потребители? Турция, Индия, Беларусь, Украина.

Если говорить об импорте, то мы импортируем продукцию из Турции, Индии, Украины, Белоруссии и Китая. В импорте также присутствует продовольствие, металлы, машины. Следует еще добавить Италию к этому перечню. Это наши страны-партнеры в импортных операциях», – заявила Балдина.

Неделю назад посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что правительство и парламент Турции не признавали и не признают российский статус Крыма.