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03.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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«Друг Эрдоган» пообещал Порошенко: Турция никогда не признает российский Крым

Турция никогда не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Стамбуле.

«Верьте, пожалуйста, в нашу позицию, которая заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины. Мы еще раз подчеркнули, что мы никогда не признавали и не будем признавать незаконную аннексию Крыма и мы будем продолжать охранять права и интересы крымских татар – как тех, что остались на территории Крыма, так и тех, которые были вынуждены переехать из того региона», – цитирует Эрдогана пресс-служба Порошенко.

По его словам, Турция также будет помогать Украине как посредник для освобождения арестованных в России экстремистов – так, как это произошло год назад с членами запрещенного в РФ меджлиса – Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым.

«В этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу же передали российской стороне. И желаю, чтобы мы следили за этим процессом и были успешны в его решении», – сказал Эрдоган.

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