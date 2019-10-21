Турция не собирается накладывать санкции на Поклонскую

21.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Турецкие власти не будут запрещать въезд в страну негодных для киевского режима российских политиков.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил посол Турции в Киеве Ягмур Гюльдере.

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Украинское издание потребовало объяснений, как недавно в Стамбуле в составе официальной делегации оказались депутаты Госдумы от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек, которым пожал руки президент Турции, что вызвало истерику официального Киева.

«Потому что это было большое многостороннее мероприятие. Это не двусторонний визит, где вы за недели до встречи обмениваетесь списками участников. А запрета на въезд [Поклонской и Бальбека] у нас нет. Вообще индивидуальные санкции – не наш метод, мы к такому нечасто прибегаем», – сказал дипломат.

В свою очередь журналист «УП» назвал неожиданностью «отсутствие санкций против тех, кто причастен к аннексии Крыма».

«Турция вводит запрет въезда и санкции в очень … очень жестких ситуациях. К примеру, у нас есть такие запреты для тысяч людей, причастных к ситуации в Сирии. А здесь, в данном случае, мы не запрещаем таким людям приезжать в Турцию», – отметил турецкий посол.

При этом он призвал сосредоточить внимание на том, что Турция не признает российский статус Крыма.

«Можете спрашивать и спрашивать меня о деталях этого события хоть целый день. Но я, как посол Турции, скажу и подчеркиваю то, что я уже сказал. Турция не признает аннексию. Рукопожатие на этом «гала-ивенте» никоим образом не означает, что эта политика изменилась. Наша политика по этому вопросу была твердой еще от 2014 года и остается такой и в дальнейшем», – заверил Гюльдере.

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