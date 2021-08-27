«Турецкий поток» в два раза уменьшил транзит российского газа через Украину

27.08.2021 08:53 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За прошедшие три года транзит российского газа через Украину упал более чем вдвое из-за запуска «Турецкого потока», который киевский истеблишмент старается не замечать.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас сокращается транзит российского газа через Украину, и фактически он уже сократился. Мы уже обязаны транзитировать 40 миллиардов кубометров газа, а ещё в 2018 году мы должны были транзитировать 86 миллиардов кубометров. Транзит газа сократился не за счёт «Северного потока-2», а за счёт «Турецкого потока». Это важный аспект, потому что со стороны «Нафтогаза», Зеленского, Шмыгаля, Коболева и Витренко я никогда не слышал критики «Турецкого потока». Потому что это именно «Турецкий поток», и они не хотят портить отношения с Турцией, – сказал Корольчук.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина никогда не пыталась на самом деле сохранить транзит российского газа, вся борьба против «Северного потока-2» носила имитационный характер и закономерно закончилась поражением.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что российская газодобывающая компания «Газпром» отказывается от поставок газа в Европу через Украину , побуждая Брюссель без проволочек запустить в эксплуатацию обходной «Северный поток-2».