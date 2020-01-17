Турки остались довольны С-400 и проигнорировали угрозы США

17.01.2020, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на попытки США и НАТО запугать Турцию и помешать закупкам российских ЗРК С-400 «Триумф», турецкие военные уже смогли оценить все достоинства этих систем и даже рассматривают вариант закупки дополнительной партии.

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на заявление и.о. вице-премьера РФ Юрия Борисова, на днях сообщившего, что есть вероятность подписания очередного контракта на закупку «Триумфов» уже в этом году.

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В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков рассказал изданию, что российские специалисты в ходе испытаний наглядно показали турецким военным все достоинства «Триумфов». В частности, российские системы сумели обнаружить все цели, которые находились в том числе на предельно малых высотах. Также в сети радаров попадали и истребители Ф-16, которые барражировали на удалении в 600 км, то есть на границе зоны действия РЛС.

«Понятно, что турецкие военные сейчас изучают новые для них комплексы, встраивают их в свои системы ПВО, поэтому период обучения обозначен до мая. Однако они уже убедились в эффективности наших С-400 и теперь вряд ли будут прислушиваться к угрозам США. У Турции есть настрой продолжать сотрудничество в этой области», – подчеркнул Леонков.

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