«Турция сделала ужасный выбор» – американский генерал

03.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Турция не должна самостоятельно решать, какие военные корабли имеют право находится в Черном море.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, отвечая на вопрос, не станет ли турецко-российское сотрудничество препятствием на пути к выстраиванию эффективной стратегии безопасности НАТО в черноморском регионе.

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«Именно из-за таких взглядов НАТО будет разрабатывать черноморскую стратегию с учетом турецких переживаний. Но при условии, когда весь Альянс будет поддерживать своих союзников и партнеров в черноморском регионе, Турция не сможет самостоятельно решать, кому быть в Черном море, а кому – нет. Турция должна оставаться частью всех этих процессов, но Альянс должен прислать ей именно такой четкий месседж», – сказал американский генерал.

«Конечно, США сохраняют двусторонние отношения с каждой из стран Черноморского региона. И через эти каналы также должна транслироваться помощь и поддержка. То, что Турция ведет дела с Россией, по моему мнению, является ужасным выбором, который лишает Турцию участия в программе F-35. Соседям и союзникам Турции трудно понять ее мотивы и стратегию», – полагает Ходжес.

Имеется в виду, что Турция, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции, заключила с РФ контракт на поставку ЗРК С-400.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Ходжес утверждал, что азовский порт Мариуполь находится на Черном море, после чего он был поднят на смех западными СМИ и признал, что почувствовал себя идиотом. Кроме того, он заявлял, что крымский мост не то, чем кажется.