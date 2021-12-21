«Ты на всю голову не соображаешь»: Погребинский обрушился на посла Украины в ФРГ

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Новости Украины

Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник должен быть отправлен представлять страну в Кабо-Верде, куда ранее была назначена послом России экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Погребинского, такие люди, как Мельник и член его команды, славивший нацистов экс-консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец, позорят украинскую дипломатию.

«Посол нашей родной страны Украины в ФРГ, пан Мельник, регулярно, просто напрямую оскорбляет президента страны пребывания, рассказывает и требует какие-то такие вещи. Вообще говоря, я думаю, его надо было давно оттуда забрать. Ну отправьте его куда-нибудь в Кабо-Верде, пусть там пообщается с Поклонской – она там, кажется, или нет? Но ты не можешь работать в ФРГ, ты на всю голову не соображаешь, что ты говоришь!», – сказал политолог.

«Кроме того, у этих же людей есть симпатии. Там у него в Мюнхене работал украинский консул, который в своих социальных сетях рассказывал, как он любит Гитлера. Позировал там. И что? Его отстранили, потом он подал в суд, суд выиграл. Он должен быть украинским дипломатом, сказал суд. Я уж не знаю, куда его потом послали, но это же команда Мельника», – заявил Погребинский.

Напомним, ранее Андрей Мельник заявил, что Германия сильно задолжала Украине еще с начала прошлого века.

Он также обвинил Германию в причастности к так называемому «голодомору» в УССР.