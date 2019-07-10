«Ты ничего не решаешь!» – в Раде бойкотировали решение Зеленского

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене военного парада на День независимости ничего не значит.

Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера президент Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада ко Дня независимости Украины. Обидно удивлён таким решением, но состоится ли парад – решать не им. Для патриотов Украины День независимости – главный праздник, ведь за независимость и государственность отдавали свою жизнь много поколений украинцев. Тысячи наших современников, лучших сынов и дочерей Украины, погибли за независимость в новой войне с имперской Россией, которая длится уже пятый год.

Чтобы почтить бессмертный подвиг дня героев, призываю всех, кто боролся и воевал за волю Украины – участников революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтёров, военных, 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны!», – призвал спикер.

Также Парубия поддержала депутат и волонтер нацбатов Оксана Корчинская.

«Вы отменили парад. Честь нации, честь и достоинство воинов невозможно купить за одну тысячу гривен. Вчера у нас было девять раненых, за этот месяц – 400 раненых, среди них – четыре волонтёра. Они сейчас в госпиталях и больницах, о них надо будет заботиться так же, как и об остальных 20 тысячах раненых за пять лет войны. Вы хотите отличаться от предыдущего президента? Отдайте Феофанию на реабилитацию наших воинов. Ваша больница, которая под вами, под президентом, должна быть реабилитационным центром для наших воинов.

У вас в офисе лежит обращение, которое подписали депутаты. Не можете отдать Феофанию? Отдайте санаторий, который принадлежит вашей администрации президента, у нас до сих пор нет ни одного заведения для контуженых воинов, а они у нас каждый день», – добавила Корчинская.

Отметим украинские националисты обиделись на решение Владимира Зеленского отменить парад, и решили вместо традиционного мероприятия самостоятельно провести «Марш воли».