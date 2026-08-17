Мобилизованный в ВСУ патологический русофоб-журналист Богдан Буткевич, получивший на Украине в 2015 году символическую премию имени Геббельса, недоволен, что украинские мамы общаются с детьми на русском языке.

Об этом он заявил в эфире «Киев FM», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Буткевич говорит, что, по крайней мере до 2022 года, украинский электорат делился на три категории.

«Откровенно проукраинские люди, которых было 25-30%, пророссийские, которых было до 30, потом стало немного меньше процентов. И такое коричневое море, которое называется у нас словом «Какая разница». То есть такие бездумные дебилы, которые абсолютно с амбивалентностью в голове могли говорить: «Нет, ну вообще я люблю Украину, но я со своим ребёнком говорю по-русски. Какая разница?» – сказал русофоб.

Он поделился свои опытом общения с русскоязычными украинцами в Киеве уже в нынешнее время.