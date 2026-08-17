«Ты тупое животное! Почему не на мове?!»: В Киеве лауреат премии Геббельса набросился на мать с ребёнком на детской площадке
Мобилизованный в ВСУ патологический русофоб-журналист Богдан Буткевич, получивший на Украине в 2015 году символическую премию имени Геббельса, недоволен, что украинские мамы общаются с детьми на русском языке.
Об этом он заявил в эфире «Киев FM», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Буткевич говорит, что, по крайней мере до 2022 года, украинский электорат делился на три категории.
«Откровенно проукраинские люди, которых было 25-30%, пророссийские, которых было до 30, потом стало немного меньше процентов. И такое коричневое море, которое называется у нас словом «Какая разница». То есть такие бездумные дебилы, которые абсолютно с амбивалентностью в голове могли говорить: «Нет, ну вообще я люблю Украину, но я со своим ребёнком говорю по-русски. Какая разница?» – сказал русофоб.
Он поделился свои опытом общения с русскоязычными украинцами в Киеве уже в нынешнее время.
«Идешь мимо детской площадки и смотришь, сидит молодая тупая курица, которая общается со своим ребенком по-русски. Ты подходишь к ней и спрашиваешь: «А вы откуда?». Она говорит: «Из Харькова». Я говорю: «А вы из Харькова почему приехали?». – «Ну, бомбят же», да? Ее спрашиваешь: «А вот в голове вашей тупой, пустой, протекающей навозом вместо мозгов, до сих пор нет связи между тем, что ты свалила из своего бомбящего города, а теперь уже и Киев так же бомбят, и тем, что ты, тупое чудовище, общаешься со своим ребенком на кацапском языке?». – «А что такое?».
Потом ты смотришь, как это животное тупорылое ставит своему ребенку… Сейчас на украинский язык переведено все, что хочешь. Любые мультики, вот любой, уже реально нет проблемы. В крайнем случае, появился на английском, пофиг. Но оно, животное, ставит «Машу и Медведя», каких-то «Фиксиков». И вот ты смотришь на это на это животное. Реально это тупое животное», – заявил нацист.
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