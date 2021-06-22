Тягнибоковцы требуют готовиться к бомбёжкам Киева

22.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Каждый украинец должен быть готов к войне. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сиротюка, российские бомбардировщики могут беспрепятственно пролететь над всей территорией Украины, потому что у нее нет эффективной противовоздушной обороны.

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«Украинское население должно быть готово к защите Украины. У нас восьмой год войны, скажите, когда в Киеве проводились учения на случай авианалета? Что, наши дети, которые ходят в школу, они знают, что делать, когда бомбы прилетят на Киев? А они могут прилететь. Стратегическая авиация размещена в Белоруссии, а мы за эти годы только говорим о системе противовоздушной обороны в Украине. Она не выстраивается. То есть, российские бомбардировщики могут пролететь всю территорию Украины до Ужгорода и спокойно вернуться через территорию Союзного государства, Белоруссию, без единого урона для них», – заявил Сиротюк.

Ранее киевский военный эксперт Тарас Чмут заявил, что Украине нечем прикрыть свои города в случае, если по ним будет нанесен ракетный удар.

Также аналитики «Независимой газеты» провели исследование боеспособности украинской армии и пришли к выводу, что России понадобится не более трех-четырех дней на подавление сопротивления и вывод из строя систему ПВО «незалежной».