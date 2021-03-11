Тягнибоковцы требуют отдать им крымского террориста-неонациста

11.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Неонацисты из партии ВО «Свобода» требуют от украинской власти включить в списки на обмен осужденного за подготовку терактов крымского праворадикала Олега Приходько.

Соответствующие требования они озвучили накануне на акции под стенами офиса президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы ВО «Свобода» Олега Тягнибока, только так Украина может вернуть на свою территорию экстремиста, который в начале марта был приговорен к пяти годам лишения свободы и 110 тысячам рублей штрафа.

«Сейчас наши адвокаты готовят апелляцию, чтобы этот срок уменьшить, но в тех условиях сделать это сложно. Однако теперь у нас появился шанс освободить собрата, включив его в списки на обмен, поскольку московиты осуществляют обмен только тех, кто осужден их судами…

Гражданам непонятно, как правоохранители формируют списки на обмен. Вспомните, каждый раз, когда происходит обмен пленными, нам подсовывают каких-то сомнительных людей, никакого отношения к борьбе за Украину не имеющих. В то же время за оккупантов нам редко отдают настоящих патриотов. Необходимо остановить коррупцию при формировании списков военнопленных и обратить внимание на реальных политических заключенных, которые сегодня находятся в московских застенках», – заявил Тягнибок.

Напомним, представитель экзотичного крымского украинства Олег Приходько, до 2014 года возглавлявший районное отделение ВО «Свобода» в Саках, развесил у себя в доме и во дворе украинские и бандеровские флаги, а стены украсил муляжами нацистских автоматов.

В октябре 2019 года ФСБ России по итогам обыска обвинила Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. До этого Приходько привлекали к ответственности по административному делу за пропаганду и публичною демонстрацию нацистской атрибутики и символики. В феврале 2019 года у него провели дома обыск, изъяв экстремистскую символику и портрет Степана Бандеры.