Тягнибоковцы возложили большие надежды на Зеленского

22.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если президент Украины и Верховная рада таки отважатся ликвидировать Окружной административный суд Киева, националисты приложат все усилия, чтобы за этим не наступил коллапс всей судебной системы.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил бежавший из Крыма тягнибоковец, экс-депутат Верховной рады Эдуард Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я лично и мои побратимы-свободовцы, естественно, мы и боролись за ликвидацию этого органа. Мягко говоря, мы не являемся адвокатами Зеленского и Верховной рады этого созыва, но, тем не менее, мы очень надеемся, что у них хватит здравого смысла всё-таки довести до конца хотя бы этот первый небольшой шаг в настоящей судебной реформе на Украине.

То есть мы надеемся, что этот суд будет ликвидирован, а также мы будем давить и дальше для того, чтобы не было из-за этих действий коллапса судебной системы, и права граждан были соблюдены», – заявил Леонов.

Напомним, украинские националисты начали требовать ликвидации данного суда после признания незаконными решений Киевского горовета о переименовании ряда улиц и переулков столицы в имена бандеровских коллаборантов и других.