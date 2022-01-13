Тысячи сербов готовят иски против НАТО за авиаудары радиоактивными боеприпасами

13.01.2022  17:14 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Военные преступления, Дзен, НАТО, Политика, Сербия


Два новых иска против НАТО за использование обедненного урана во время бомбардировок Союзной Югославии в 1999 году будут поданы в Высший суд в Белграде на следующей неделе.

По словам адвоката Срджана Алексича, который в сотрудничестве с итальянским юристом Анджело Тарталья подает иск от имени около 3 тысяч граждан Сербии, кроме этого готовятся новые иски против Североатлантического альянса.

Два новых иска против НАТО за использование обедненного урана во время бомбардировок Союзной Югославии...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по словам Алексича предыдущий аналогичный иск был подан в январе 2021 года и был отправлен ответчику, то есть НАТО, но ответа до сих пор не получено.

«В новом иске есть все соответствующие документы, доказательства, он на английском языке, и сейчас им дан крайний срок, чтобы ответить, – сообщил юрист ТВ «Прва». – На данный момент заявления подали около 3 тысяч человек, граждане Сербии, военнослужащие сербской армии, резервисты, гражданские лица, находившиеся в Косово во время натовских бомбардировок. Иск был составлен в сотрудничестве с итальянским юристом, который участвовал в 250 процессах, по которым суд вынес решение о компенсации итальянским солдатам, у которых развились смертельные заболевания из-за обедненного урана со стороны НАТО».

Как объяснил Алексич, во всех вышеупомянутых случаях с итальянскими военнослужащими было доказано, что в их крови были тяжелые металлы, а их злокачественные опухоли имели специфический характер.

«Та же картина и у наших солдат, добровольцев, а также с гражданских лиц, которые находились в зонах бомбометания, но их случаи еще тяжелее», – заключил сербский адвокат.

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