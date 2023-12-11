Тюремщики Казахстана подвергают пыткам несправедливо осуждённого казаха-русофила

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Несправедливо осуждённого на семь лет строгого режима сторонника объединения России и Казахстана Ермека Тайчибекова избивают и устраивают провокации даже в месте заключения.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил адвокат осуждённого.

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«Рассматривалась жалоба Ермека на водворение в ДИЗО по факту обнаружения в его вещах при обысковых мероприятиях 10.11.23 г. заточенной алюминиевой ложки. Убедить суд в том, что очередной КРП могли «подбросить», не удалось», – сообщает адвокат.

Он подчеркнул, что казахские тюремщики устроили настоящую травлю Ермека, которого неоднократно избивали даже в ДИЗО.

«Били жестоко, по голове, падал, терял сознание неоднократно, рассечена бровь, болели ребра, голова…) Первая помощь оказана, обследован (снимки, рентген), оснований для госпитализации не нашли, судя по справкам в личном деле. Это случилось 15 ноября т.г., а 18.11., на него очередной материал составили по признакам хулиганства (находясь в камере, разгромил и разбил камеру видеонаблюдения), и еще два материала – оскорбления, угрозы в адрес администрации учреждения, сотрудников, отказ от работы… В общем, целый букет», – жалуется адвокат.

Правозащитник подчеркнул, что судебная власть Казахстана никак не пытается прекратить этот беспредел, несмотря даже на многочисленные жалобы.

«По имеющейся у меня информации, в суд поступило представление о направлении его в учреждение полной безопасности на три года», – добавил адвокат.

Напомним, ещё в 2021 родственники Ермека Тайчибекова просили у России защиты и убежища для несправедливо осуждённого. Однако с того времени ничего не изменилось: напротив, на русофила вешают всё новые обвинения.