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25.01.2019, Одесса, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Украина
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У Бойко-Рабиновича провалили тест на адекватность по Крыму

Не может быть никаких дискуссий по вопросу принадлежности Крыма, поскольку полуостров является украинским.

Об этом в эфире YouTube-канала «Проект Редакция – инфа из Одессы» заявил депутат Верховной рады, представитель появившейся после раскола “Оппозиционного блока” “Оппозиционной платформы – За жизнь” Николай Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю каких-то дискуссий по этому поводу. Крым – это Украина. Я считаю, что первое, что должна сделать любая новая власть – расследовать действия предыдущей по поводу того, как Украина временно потеряла контроль над Автономной Республикой Крым», – сказал депутат.

При этом Скорик отметил, что несмотря на наличие разногласий с главой оппозиционной платформы «За жизнь» Вадимом Рабиновичем, он смог восстановить с ним деловые отношения и приветствует присоединение к его политической силе кандидата в президенты Украины, экс-регионала Юрия Бойко.

«Тот шаг, который сделали господа Бойко и Рабинович, объединившись на президентских выборах вокруг кандидатуры господина Бойко, я считаю, абсолютно правильный. Это непростой шаг для меня. Действительно, у нас был сложный период взаимоотношений с господином Рабиновичем, и он про меня какие-то вещи говорил, и я про него.

Я не считаю, что это красиво, хорошо и правильно, но говорить, что этого не было – это было бы враньем. Был сложный период. Я считаю, что мы смогли через него переступить ради единства перед общим врагом Украины – нынешней украинской властью, которая уничтожает государство. Какие-то личные амбиции и взаимоотношения стоят ниже общегосударственных интересов», – резюмировал политик.

Напомним, ранее пресс-служба оппозиционной платформы «За жизнь», от которой выдвигается Бойко, разместила на официальном сайте фотографию политика возле здания Центризбиркома с вывешенным на заднем плане лозунгом «Слава Украине – героям слава».

Также накануне якобы оппозиционный украинский телеканал «Интер», принадлежащий покровителю Бойко олигарху Дмитрию Фирташу, выпустил специальный сюжет, в котором его корреспонденты рассказывают о своем пребывании в здании Донецкого аэропорта вместе с украинскими военными в 2014 году.

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