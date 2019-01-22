Телеканал Фирташа-Бойко спел дифирамбы украинским «киборгам»

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Якобы оппозиционный украинский телеканал «Интер» выпустил специальный сюжет, в котором его корреспонденты рассказывают о своем пребывании в здании Донецкого аэропорта вместе с украинскими военными в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сюжет основывается на рассказе телеоператора Сергея Дубинина, называющегося боевиков ВСУ «ребятами», а армию ДНР «врагами».

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«Подбили нашу БМП, парень угорел от дыма и его откачали, но, к сожалению, второму бойцу, который был в этом БМП, не повезло – он сгорел. Я снимал, как горит эта БМП. Это был первый погибший в тот день. А всего их было девять человек. Первым погибшим был сгоревший в БМП, вторым – парень в танке. Семеро ребят погибли уже ближе к вечеру, они не были в аэропорту, а шли на помощь нам и их застрелили вражеским огнем», – рассказал журналист.

По его словам, аэропорт был якобы атакован российским танком Т-72, который, после был сожжен украинским «героем-танкистом».

«Подбили генератор, вырубился свет, после этого лихорадочно начали заносить раненых. При этом была непрекращающаяся канонада. Уже тогда я понял, что танк вышел на прямую наводку менее 100 метров и бьет по нашему терминалу. Как он не попал в первый этаж, где мы все прятались, я не знаю, но он разрушил весь второй. После чего его наш другой танкист Адам, ныне «Герой Украины», очень четким выстрелом сжег», – заявил Дубинин.

Примечательно, что 80 процентами акций телеканала «Интер» владеет украинский олигарх Дмитрий Фирташ, спонсирующий «оппозиционного» кандидата на президентских выборах, экс-регионала Юрия Бойко.

По мнению депутата Народного Совета ДНР Владислава Бердичевского, украинцам не стоит доверять ни единому украинскому телеканалу или политику, даже если он пытается маскироваться под оппозицию, так как окончание войны не выгодно ни одной украинской политической силе.

«Моя позиция в отношении всех украинских политиков, партий и СМИ однозначна – там нет ни единой адекватной политической силы, целью которой является развитие собственной страны, мир, прямые переговоры с Донбассом и благополучие собственного народа.

Все эти партии, СМИ и их кукловоды являются коллаборантами и полезными идиотами чужих национальных интересов.

На Украине нет никакой оппозиции, любые обещания прекратить войну в Донбассе не имеют с реальностью ничего общего. Как только Киев прекратит военные действия – всякое финансирование будет прекращено и Украина обвалится в такой глубокий кризис, по сравнению с которым начало 90-х покажется раем», – отметил парламентарий.

Напомним, ранее руководитель информагентства «NewsFront» Константин Кнырик обратил внимание на то, что телеканал «Интер», несмотря на свою «оппозиционность», героически показывает, как массово и красиво встречали Порошенко с томосом об автокефалии украинской фейковой церкви.

Также ранее «Интер» подверг цензуре известный советский фильм «Гусарская баллада», откуда была удалена фраза с упоминанием русских.