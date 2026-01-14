У иноагентов трагедия: ЕС продолжает покупать российский СПГ

Страны Евросоюза закупили в 2025 году российского сжиженного газа на 8,5 млрд долларов только с завода «Ямал СПГ», а это самое крупное, но не единственное предприятие. На этом фоне все санкции и разговоры о вводе войск на Украину носят «шизофренический душок».

Об этом сопредседатель группы «Экозащита», иноагент Владимир Сливяк заявил в интервью объявленному в розыск иноагенту Богдану Бакалейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что лоббисты там очень активно работают. Речь идет о больших деньгах. Европейцы заплатили 8,5 млрд долларов, а перепродали это существенно дороже. Это очень хороший бизнес для европейских компаний, и лоббисты с удовольствием за очень большие гонорары отстаивают в политических кабинетах интересы этого европейского бизнеса.

Если бы Европа хотела бы приложить все усилия, которые она может, – к тому, чтобы у Москвы было как можно меньше денег, то прекратить импорт СПГ было бы одним из самых легких», – страдал Сливяк.

Он расстроен из-за того, что компании ЕС предоставили «Ямал СПГ» 14 танкеров ледового класса Arc7, 11 из которых принадлежат британской и греческой компаниям. Кроме того, европейские порты допускают перегрузку СПГ в своих портах. Лидирует в этом плане бельгийский порт Брюгге, а лидер по закупкам – Франция.

