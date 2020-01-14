У Коломойского подвели к вине Украины за сбитый в Донбассе «Боинг»

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В крушении «Боинга» «Международных авиалиний Украины» виноваты авиационные власти Ирана, не отдавшие приказ на закрытие воздушного пространства над страной.

Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил президент принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому компании МАУ Евгений Дыхне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам топ-менеджера, именно открытое воздушное пространство, а не человеческий фактор и оператор системы ЗРК, чья ракета поразила авиалайнер, является виновником гибели 176 человек.

«Если вы хотите знать мое мнение – виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку это или система активировалась сама. Власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только нашего борта, но и всего своего воздушного пространства, или закрыть его, если они не готовы нести ответственность за безопасность, как это предусмотрено международными требованиями. А они нарушили свои международные соглашения. Не выполнили главную функцию – не обеспечили безопасность», – заявил Дыхне.

В свою очередь спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник полагает, что заявление главы авиакомпании – это повод для украинской власти признать свою вину в аналогичной катастрофе, которая произошла в небе над Донбассом в 2014 году.

«Почему бы Киеву не последовать примеру Ирана и не признать, что MH 17 в 2014-м был сбит украинскими ПВО и там тоже был «человеческий фактор» Порошенко и Турчинова?», – пишет Мирошник в своем блоге.

Его поддержал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Варварский» Иран через три дня признал вину своих военных в крушении украинского Боинга в Тегеране. Что же сделала «цивилизованная, европейская» Украина по прошествии почти шести лет после трагедии малайзийского Боинга над Донбассом?. Признала свою вину в том, что небо над театром боевых действий не было закрыто? Нет.

Признала что украинский батальон БУКов находился непосредственно у места поражения MH-17? Нет. Сделало голландское следствие хотя бы запрос в украинское Минобороны с вопросами о дислокации украинских БУКов и принадлежности ракеты с определенным идентификационным номером, предъявленной как вещественное доказательство? Нет.

Были ли озвучены и показаны данные американской разведки и обещанные еще Обамой, спутниковые снимки пуска ракет? Нет. Были озвучены данные расшифровки черных ящиков MH-17, без проволочек переданные ополчением Донбасса голландскому следствию? Нет.

Вы еще читали или слышали когда-нибудь о пятилетнем расследовании авиакатастрофы, которое проводится в основном по непонятно кем и каким образом сделанными фото- и видео в соцсетях, публикуемыми некой конторкой под названием Вellingcat, созданной за несколько дней до падения MH-17? А почему так много «нет»? Может хватит лгать и пришла пора признаться, пан Зеленский?», – написал Бердичевский в своем блоге.

Напомним, 8-го января в небе над Тегераном потерпел крушение самолет, принадлежавший авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы. Позже власти Ирана признали, что причиной крушения стал залп систем ПВО и назвали это ошибкой.