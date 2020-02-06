У Коломойского признали, что украинцы предпочитают русский язык

06.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» признал, что украинцам более удобно смотреть фильмы на русском языке.

Об этом в отчете о презентация нового сезона телеканала «1+1» пишет интернет-издание «Телекритика».

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Примечательно, что все семь новых мелодрам были сняты телеканалом на русском языке.

вместе с комедии для осеннего сезона были сняты исключительно на украинском языке, то все 7 мелодрам сняты на русском.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто, — объясняет продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева. – По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет».

В свою очередь руководитель «Телевизионного бизнеса» 1+1 media Максим Кривицкий называет еще одну причину съемок сериалов на русском языке – дистрибуция контента в странах СНГ.

«Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за рубеж. Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи.

Мы понимаем — чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем — часть сериалов производим на русском, часть на украинском. Также в числе наших паратнеров есть компании, которые производят здесь — и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы», – говорит Кривицкий.

«Нам очень нравится писать на украинском языке, производить продукт на украинском, – оправдывается Еремеева. – Но украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы. Наш департамент дистрибуции, который возглавляет Инна Филипова, ведет переговоры с разными странами. Например, Грузию интересует все что произведено здесь – на украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, которые покупают русскоязычный продукт».

В комментариях к публикации читатели пришли в негодование от русского языка в сериалах.

«Зачем нам специалисты, которым тяжело с украинским», – возмущаются одни.

«Пусть отбирают нормальных артистов, у которых нет трудностей с украинским языком, или дублируют на украинском, и не субтитрами, а голосом. Я не хочу, чтобы в украинском эфире присутствовал русскоязычный продукт вообще», – пишет, причем на русском языке, пользователь Виктория Македонская.

Кроме того, прозвучало обвинение, что «русскоязычные челюсти не позволяют украинским актерам играть на государственном языке»

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский редактор пожаловался, что статьи на украинском его соотечественники читать не хотят – предпочитают материалы на русском

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