У Лаврова сетуют: Украина приготовила для мирных луганчан «дорогу смерти»

28.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Ситуация в Донбассе продолжает оставаться напряжённой, особое беспокойство вызывает открытие в одностороннем порядке украинской стороной контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Золотое», что является не чем иным, как «дорогой смерти» для жителей ЛНР.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В отчёте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 26 марта отмечается, что в районе контрольного пункта въезда-выезда «Золотое» команда миссии видела, как двое военнослужащих Вооружённых сил Украины запускали беспилотный летательный аппарат.

Теперь что касается ситуации в районе контрольного пункта въезда и выезда «Золотое». Мы не могли не обратить внимание на, мягко говоря, странные действия украинской стороны вокруг этого КП. Заявив о планах Киева закрыть единственный в Луганской области пункт пропуска через линию разграничения в районе Станицы Луганской представители Украины в трёхсторонней контактной группе Ирина Геращенко и Евгений Марчук анонсировали открытие Украиной в одностороннем порядке пункта пропуска в районе посёлка Золотое.

Я хотела бы сразу отметить, что на переговорах в Минске возможность использования мирными гражданами пункта пропуска «Золотое», по соображениям безопасности, не рассматривалось. Хотела бы также напомнить, что в 16-м году в Минске было подписано рамочное решение о разведении сил и средств в районе населённого пункта Золотое, однако, несмотря на это, украинские силовики продолжают сосредотачивать вооружение и военную технику на данном участке. При этом заминированная ещё в 2015-м году украинской стороной местность в районе Золотого и по сей день остаётся не разминированной, так как разведение сторон в этом районе постоянно срывалось, и опять же, по вине Киева. Проезжие дороги и прилегающая к ним местность буквально нашпигованы противотанковыми и противопехотными минами, что делает просто невозможным безопасное функционирование пункта пропуска «Золотое».

Такое впечатление, когда читаешь эти отчёты специальной мониторинговой миссии, сводки того, что происходит на земле, такое впечатление, что просто людей изничтожают на этой самой территории, делают всё для того, чтобы весь комплекс мер, который только можно было провести: финансовые, экономические, социальные – всё, в том числе, на уровне просто какого-то геноцида с людьми обращаются», – сказала Захарова.

«Только за период с начала весеннего перемирия в районе Золотого, по отчётам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня именно со стороны ВСУ. В том числе, с применением артиллерии калибром более 100 мм, напомню, это запрещено Минскими же соглашениями. На этом фоне совершенно непонятно, какую цель преследует Киев, закрывая относительно безопасный пункт пропуска в Станице Луганской и объявляя об открытии в одностороннем порядке прохода для гражданских лиц по заминированной дороге в районе Золотого», – добавила спикер МИД РФ.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР также заявляли, что открытие украинской стороной КПВВ «Золотое» может быть частью планируемой украинским президентом Петром Порошенко кровавой провокации против жителей Донбасса с целью срыва президентских выборов на Украине.