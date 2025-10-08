«У нас феодальная армия с рефлексами собачек Павлова» – офицер ВСУ

В украинской армии больше всего ценится раболепское подчинение вышестоящим.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ – это феодальная армия. В ней ценится безукоризненное послушание в том плане, чтобы преданно смотреть начальнику в рот – и повторять «есть, так точно, рад стараться».

Это абсолютно феодальная армия, в которой ценится безукоризненное повиновение, раболепское», – сказал Грин.