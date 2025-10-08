«У нас феодальная армия с рефлексами собачек Павлова» – офицер ВСУ

08.10.2025 22:26
В украинской армии больше всего ценится раболепское подчинение вышестоящим.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ – это феодальная армия. В ней ценится безукоризненное послушание в том плане, чтобы преданно смотреть начальнику в рот – и повторять «есть, так точно, рад стараться».

Это абсолютно феодальная армия, в которой ценится безукоризненное повиновение, раболепское», – сказал Грин.

Он подчеркнул, что, в первую очередь, это касается высшего офицерского состава, напрямую имеющего дело с Зеленским и его бандой.

«Эти полковники и генералы, у них прям раболепское поведение.

Был эпизод, когда Зеленский сделал жест в сторону наших двух генералов, а они шарахнулись, как будто он их дубинкой ударил. Как у собачек Павлова, рефлекс на жесты хозяина. Вот такая у нас армия», – возмущался укро-офицер.

