У Порошенко анонсируют новый азовский поход

04.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Для своей следующей провокации в Азовском море Украина задействует «международных наблюдателей».

Об этом в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил помощник министра обороны и советник президента Украины Юрий Бирюков.

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Он подтвердил планы военного и политического руководства страны на очередные попытки переброски кораблей ВМСУ из Черного в Азовское море.

«Согласно всем международным договоренностям, украинские корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. Да, мы будем и дальше это делать. Нравится это россиянам, не нравится это россиянам, мы и дальше будем это делать. В следующий раз возьмем наблюдателей международных – пусть россияне попробуют еще что-нибудь изобразить… Да, наши корабли будут ходить и дальше. Мы не можем просто так взять и сказать: «Ой, нас напугали, мы больше не пойдем», – сказал Бирюков.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВМС Украины вскоре снова попытаются пройти из Черного в Азовское море и пригрозил России уничтожением Крымского моста.

При этом в НАТО поддержат «азовский поход» Турчинова лишь на безопасном для себя расстоянии.