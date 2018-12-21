НАТО поддержит «азовский поход» Турчинова на безопасном для себя расстоянии

21.12.2018, Киев, Галина Шершнева

«Западные партнеры» Украины не станут рисковать своими гражданами в ходе следующей провокации в Керченском проливе.

Об этом в эфире UATV заявил экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя приглашения секретаря Совбеза Украины Александр Турчинова присоединиться к «Азовскому походу».

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«Я не уверен, что на это предложение откликнутся наши западные партнеры, потому что риск чрезвычайный, а наши западные партнеры в первую очередь ставят вопрос безопасности персонала, который привлекается к тем или иным мероприятиям», – сказал Селезнев.

В случае очередной авантюры Запад будет поддерживать Украину из космоса и из нейтральных вод Черного моря.

«Следующее перемещение украинской группы будет находиться под детальным контролем с помощью средств космического наблюдения. Возможно, с помощью кораблей-разведчиков. Сейчас в Черном море находится корабль-разведчик флота ее величества британской королевы. Это четкий и яркий пример того, что Великобритания в лице ВМС поддерживает Украину в конфликте с РФ. В ближайшее время мы ожидаем заход в Черное море кораблей США. Соответствующие заявки уже направлены в правительство Турции», – заявил эксперт.

При этом он против ввода кораблей НАТО в Азовское море.

«Там небольшие глубины флот, лишается возможности для выполнения оперативных задач и не имеет возможности маневра. Присутствие кораблей стран НАТО в Черном море – более весомый и эффективный вклад наших западных партнеров в обеспечение безопасности», – резюмировал Селезнев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВМС Украины вскоре снова попытаются пройти из Черного в Азовское море и пригрозил России уничтожением Крымского моста.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

Эту же просьбу в интервью немецкой газете Bild озвучил и президент страны Петр Порошенко. При этом, в Германии отвергли призывы украинской власти.