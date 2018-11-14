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14.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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У Порошенко негодуют после отказа православных иерархов встречаться с президентом

В религиозном расколе виноваты Русская православная церковь и входящая в нее УПЦ.

Об этом “Коммерсанту” заявил собеседник в администрации президента Украины.

Отмечается, что в украинской президентской администрации говорят о сговоре представителей УПЦ против инициативы президента, связанной с созданием на Украине новой поместной церкви.

«Президент пошел навстречу Украинской православной церкви, несмотря на свои заявления о том, что РПЦ должна покинуть пределы Украины. Но встреча не состоялась. Это говорит о том, что РПЦ и входящая в нее УПЦ провоцируют раскол на территории Украины», — заявил собеседник на Банковой.

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Как сообщал “ПолитНавигатор”, президент Украины отказался ехать на встречу с иерархами УПЦ в Киево-Печерскую лавру, потребовав от них приехать в Украинский дом.

В итоге Собор епископов УПЦ, состоявшийся в Лавре, осудил незаконное вмешательство стамбульского патриарха Варфоломея “во внутренние дела другой Поместной Церкви”.

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