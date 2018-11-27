У Порошенко прогрессирует болезнь Альцгеймера

27.11.2018

Президенту Украины Петру Порошенко напомнили его слова четырехлетней давности о ненужности военного положения и его вреде для страны.

Так, во время встречи с руководителями парламентских фракций 22 июля 2014 года украинский гарант заявил, что страна уже находится в состоянии боевых действий и военное положение будет мешать восстановлению армии и экономики Украины.

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Эти слова Порошенко в своем блоге напомнил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«…Необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, что невозможно во время военного положения. В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения, а нам нужно выиграть войну. Так же во время военного положения невозможной становится поддержка государства международными финансовыми институциями», – говорил Порошенко.

Ранее президент Украины предложил ввести в стране военное положение после столкновений возле Керченского пролива, где Россия задержала 3 единицы украинских ВМС, пытавшихся зайти в Азовское море без согласования с РФ.

Вчера вечером Верховная рада поддержала инициативу Порошенко и утвердила военное положение сроком на 30 дней в Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях.