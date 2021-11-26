У Порошенко уверяют, что США передадут Украине «новейшие «Стингер» для борьбы с ВКС России

26.11.2021  13:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


США готовятся обеспечить над Украиной бесполетную зону – для этого в Черное море зашел эсминец Arleigh Burke («Арли Бёрк»). Кроме того, США могут поставить Украине ПЗРК «Стингер», способные сбивать самолеты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политтехнолог, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США готовятся обеспечить над Украиной бесполетную зону – для этого в Черное море зашел...

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«Ракетный эсминец «Арли Берк», который входит в состав Шестого флота США, прошел Босфор и вошел в акваторию Черного моря. При этом, согласно официальной информации НАТО, он будет выполнять плановые патрульные операции, в частности, будет контролировать стабильность морских путей.

«Арли Берк» является одним из четырех эсминцев в составе 6-го Флота США и является частью 65-й оперативной группы реагирования НАТО, которая поддерживает, внимание, противовоздушную оборону региона.

А здесь очень интересный нюанс – Украине нужно каким-то образом компенсировать, очень быстро, дисбаланс, который существует между украинской ПВО, которой фактически нет, и я не открою здесь большой тайны, и огромным, в десять раз превышающим потенциалом российских ВВС. Как это сделать, каким образом сделать так, чтобы Россия ни в коем случае не использовала авиацию в случае военного конфликта? Именно с целью предупреждения американцы целенаправленно начинают сейчас заводить в Черное море именно те военные корабли, которые обладают самыми современными, новейшими системами борьбы с воздушными целями.

Кстати, именно поэтому была специально вброшена информация о том, что США рассматривают возможность передать Украине в числе новейших образцов вооружения не только «Джавеллины». У «Джавеллина» основная задача – это противотанковая ракета, но кроме того «Джавеллин» может работать и по низко летящим воздушным целям. В частности, по вертолетам.

Так вот, кроме «Джавеллинов», американцы слили в прессу информацию о том, что они рассматривают возможность передать Украине и ПЗРК новейшие «Стингер», которые способны сбивать российские воздушные цели», – заявил Березовец.

Ранее о том, что США могут объявить территорию Украины бесполётной зоной заявил российский военный эксперт Константин Сивков.

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