У Порошенко уже не знают что придумать, чтобы соскочить с дебатов с Зеленским

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко уже не знает, какой еще повод придумать для того, чтобы уклониться от дебатов со своим соперником Владимиром Зеленским, согласие на которые дал он сам и которые должны состояться 19 апреля на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. На этот раз у Порошенко заявляют, что их шеф согласен принять участие в дебатах на условиях Владимира Зеленского, но в другое время, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Поскольку Зеленский, по нашему мнению, полностью избегает дебатов, Петр Порошенко вдобавок к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Зеленскому того же дня, 19 апреля, провести еще одни дебаты на „Олимпийском“ в часовых рамках с 16 до 18 часов. Потому что после Порошенко и Зеленский должны прибыть на дебаты на „Общественном телевидении“ к 20 часам», — сказал он.

Отметим, что в штабе Зеленского неоднократно заявляли, что их устраивает только предложенные ими место и время дебатов, на которые изгачально согласился и Порошенко. Зеленский даже пристыдил Порошенко в специальном видеоролике.

Как сообщал ПолитНавигатор, вчера Петр Порошенко устроил пропагандистский митинг и “дебаты” с самим собой на НСК Олимпийский. По свидетельствам очевидуев, не менее трети “сторонников Порошенко” были переодетыми сотрудниками ГСО и СБУ.