Зеленский пристыдил Порошенко в новом видеообращении

15.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пристыдил действующего главу государства Петра Порошенко, «бегающего по каналам» и «сдающего анализы». В своем видеообращении, опубликованном в блоге Зеленского, комик заявил, что президент, который стал шоуменом – это печально, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский также потребовал от Порошенко арестовать убийц херсонской майданщицы Екатерины Ганзюк и ареста уличенных в коррупции соратников президента.

«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост – пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «Я услышал» перешли к «Я сделаю». А именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли – о наших пленных украинских моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут пока вы набегаетесь по телеканалам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всех и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, – это печально. Дебаты 19-го, дела – каждый день», – заявил Зеленский.

“Очень миленько, креативненько. Хочется верить, что пан президент Зеленский не забудет – уже через неделю – что работа главы государства это “справи щодня!” А то уходящий пан запомнится только бесконечными разрезаниями ленточек, помпезной передачей техники, грандиозными парадами, животворящим Томосом… и больше ничем, не считая поражений и растоптанных надежд. Этого бесконечно мало. Поэтому Петя должен уйти”, – так прокомментировал обращение Зеленского к Порошенко известный волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Юрий Касьянов.

Отметим, что Владимир Зеленский в своем обращении перефразировал известные слова Рональда Рейгана, сказанные им в ходе дебатов своему предшественнику на посту главы США Джимми Картеру: “Почему бы актеру не стать президентом, если сейчас президентом работает клоун”