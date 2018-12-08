У Порошенко возложили вину за массовые протесты во Франции на Путина

08.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Нежелание российского лидера Владимира Путина помогать президенту Украины Петру Порошенко в его предвыборной кампании означает, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины так же, как и во внутренние дела Франции.

Об этом в эфире «5 канала» заявила представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее мнению, отказ российского президента помогать Порошенко в его предвыборном пиаре, о чем ранее заявил Владимир Путин, означает только одно – вмешательство России во внутренние дела Украины, поскольку российский лидер, говорит украинский политик, полностью проигнорировал сообщения о разрыве Киевом Большого договора.

«Но он чётко вмешался и начал акцентировать внимание на том, что он не будет помогать Порошенко, и последний, с кем он хотел бы иметь дело – это с Порошенко в предвыборной кампании. Получается, что у нас в выборах появляется новая фигура – Путин, который в очередной раз вмешивается так же, как ранее в украинские выборы, как он вмешивался в США, в Германию, в Швецию, в Великобританию, и во Франции сейчас это продолжается. То есть Путин активно вмешивается в украинские внутренние дела», – резюмировала Луценко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее российский президент Владимир Путин объяснил, почему отказался от телефонных переговоров с Петром Порошенко после инцидента у Керченского пролива.