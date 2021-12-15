У Порошенко защищают чеченских боевиков АТО – Зеленский хочет их «кинуть» с гражданством

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Новости Украины

СБУ пытается лишить статуса «участника боевых действий» выходцев из Чечни, которые воевали на стороне Киева против республик Донбасса и теперь претендуют на украинское гражданство.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть батальон имени Шейха Мансура – это иностранные добровольцы, очень заслуженные. По большей части, чеченцы, которым возвращения в родную страну нет. Именно для них, и других таких бойцов-иностранцев, мы вчера приняли важный закон, чтобы они могли получить гражданство. Но что при этом происходит? Уже три месяца происходит давление СБУ на свидетелей, которые свидетельствовали этим бойцам-иностранцам для получения статуса участника боевых действий», – сказала она.

Депутат подчеркнула, что таким образом СБУ пытается лишить статуса УБД 44 карателя.

«Что будет, если СБУ додавят? Если хотя бы один свидетель откажется от одного бойца-чеченца – полностью все, кто получил УБД благодаря этим свидетельствам, потеряют этот статус. Прецедент произошёл два месяца назад, когда так уже лишили статуса двух бойцов, которые уже получили заслуженный статус. Если это произойдёт, статус потеряют около 44 человек, за которых подписывались эти свидетели – это 8 батальон «Арата», батальон Шейха Мансура, и медики-добровольцы», – резюмировала Зинкевич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в мае вышел указ Владимира Зеленского о введении санкций, в котором фигурировало имя командира воевавшего против ЛДНР на стороне Украины батальона чеченских боевиков Муслима Чеберлоевского и ещё нескольких участников этого подразделения.

Батальон участвовал в «АТО» с 2015 по 2019 годы и всё это время считался «диким», не подчиняясь приказам вышестоящего командования. «Личный состав» чеченского батальона заработал дурную славу головорезов, мародёров и похитителей людей, а также последним из добробатов согласился сложить оружие.

Вот как объясняет украинский анонимный источник столь трогательные толерантность и долготерпение украинских властей к бандитам и контрабандистам: «Одно время их курировала СБУ как потенциальные источники информации о России. Но сейчас это просто чистый криминал, который прикрывается участием в добробате».