«У России достаточно сил для возрождения» – израильский эксперт

09.06.2021, Москва, Владимир Гладков

За прошедшие сто лет Россия пережила три тяжелейшие катастрофы, каждая из которых стала бы фатальной для любого другого государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Блогер БН LIVE» заявил военно-политический эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я оптимистичен и по отношению к России и по отношению к своей стране. Если Россия сегодня такая, какая она есть, после трёх невероятных катастроф, которые прошли над Россией за одно столетие, нет ни одной страны, которая бы пережила одну такую катастрофу. А Россия пережила три. Вторая и третья катастрофа равносильны по ущербу, которые они принесли государству за годы Великой Отечественной войны», – отметил эксперт.

«Девяностые годы принесли России, государству и всему, чем был СССР, ущерб равнозначный ущербу Великой Отечественной войне. И это уже третий раз за историю. Если Россия сегодня всё-таки встала на ноги, значит, есть у России есть достаточно сил, чтобы возродиться», – сказал Кедми.

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Также в Австрии призвали, чтобы Россия и Запад воспользовались опытом времён Холодной войны и создали новую систему международных отношений, которая будет выгодна всем .