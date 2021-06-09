09.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, СССР
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«У России достаточно сил для возрождения» – израильский эксперт

За прошедшие сто лет Россия пережила три тяжелейшие катастрофы, каждая из которых стала бы...

За прошедшие сто лет Россия пережила три тяжелейшие катастрофы, каждая из которых стала бы фатальной для любого другого государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Блогер БН LIVE» заявил военно-политический эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я оптимистичен и по отношению к России и по отношению к своей стране. Если Россия сегодня такая, какая она есть, после трёх невероятных катастроф, которые прошли над Россией за одно столетие, нет ни одной страны, которая бы пережила одну такую катастрофу. А Россия пережила три. Вторая и третья катастрофа равносильны по ущербу, которые они принесли государству за годы Великой Отечественной войны», – отметил эксперт.

«Девяностые годы принесли России, государству и всему, чем был СССР, ущерб равнозначный ущербу Великой Отечественной войне. И это уже третий раз за историю. Если Россия сегодня всё-таки встала на ноги, значит, есть у России есть достаточно сил, чтобы возродиться», – сказал Кедми.


Напомним, ранее в Москве заявили, что Россия в условиях жестокого глобального кризиса и не прекращающихся санкций со стороны США сумела не только сохранить экономику, но и воплотить некоторые масштабные проекты.

Также в Австрии призвали, чтобы Россия и Запад воспользовались опытом времён Холодной войны и создали новую систему международных отношений, которая будет выгодна всем.

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