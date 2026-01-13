У Рютте прямо спросили об ударе «Орешником» по НАТО. Генсека понесло

Удар «Орешником» по Львовской области якобы был демонстративным ответом Москвы на парижскую встречу «партнёров» Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Глобальном европейском форуме Renew Europe, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Украинская журналистка прямо спросила:

« Если завтра Россия нанесёт удар такой же ракетой по территории НАТО, будет ли НАТО отвечать?».

«Да, но мы уже сейчас отвечаем, потому что это ужасно! Эти ракеты «Орешник» – оружие смерти, массового уничтожения! Мы убедились в этом, когда на днях они были применены во Львове. Это ужасно. Это делается лишь для того, чтобы посеять панику и вызвать гибель мирного населения.

Это свидетельствует о жестокости, на которую готовы пойти русские. Поэтому я так хочу сделать все возможное, чтобы у вас были необходимые перехватчики для уничтожения», – заголосил в ответ Рютте.