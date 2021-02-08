У Соловьева рассказали о засевших во власти предателях

08.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Российская власть должна начать вести более строгую политику в отношении работающих на Запад предателей, и давать им реальные тюремные сроки за такие преступления, как оскорбление ветеранов или угрозы журналистам и силовикам.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся наша страна видит, как поклонники этого гульфик-фюрера [Алексея Навального], как один 15-летний кретин плюёт на спину своему деду и справляет на неё нужду, как другой кретин уже на Сахарова орёт «Слава Украине! Да здравствуют великие американские штаты», оскорбляет нашу страну и не получает за это дополнительный срок.

Когда мерзавцы и кретины начинают издеваться над ветераном, когда некая Божена Рынска с радостью пишет «Да какой это ветеран?», и начинает травить его внука. А наша власть говорит: «Давайте прокурору выставим охрану». Чего? Почему мы не вводим статьи в уголовный кодекс? Почему за «деанон» наших силовиков, мы не вводим жёсткую статью в уголовный кодекс? Почему они позволяют себе наших травить журналистов и угрожать им?» – возмутился Соловьев.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал к проведению чисток во властных структурах, куда пробрались враги России.

«Я говорю об этом в Госдуме каждый год, и про Навального говорю, и про Соболь. Каждый год жёсткие выступления, а в эфир ничего не выходит, это тоже подполье – значит враг сидит в политике. Я понимаю, что против партии «Единой России», но даже про Навального скрывают информацию.

Про Соболь я сказал ещё в 2019 году, когда она шла по бульварам и кричала «Мы здесь власть», кто вы такие? Я жёстко выступил, но ничего не идёт. Уже нужно смотреть, может, действительно необходимо прочистить всю эту вертикаль власти, где потакают таким, как этот беглец из Берлина», – призвал Жириновский.

Напомним, ранее Алексей Навальный позволил себе оскорбительные высказывания в адрес ветерана Великой Отечественной войны, снявшегося в ролике за поправки в Конституцию.

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