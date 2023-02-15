«У спортсменов часы биологические тикают!» – Соловьёв выступил за унизительное участие на Олимпиаде

Если государство требует от спортсменов не участвовать в унизительных соревнованиях под нейтральным флагом, то оно должно компенсировать все их убытки в связи с приостановкой деятельности ради имиджа страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соловьёв начал спорить с экс-депутатом Верховной рады Владимиром Олейником, который сказал, что выступать под нейтральным флагом – позор.

«С одной стороны, под нейтральным флагом – это, честно говоря, оскорбление страны, потому что Конституция – и России, и других стран говорит, что флаг, герб и гимн – это символы страны. Но это было, мы участвовали, а что сегодня делать? Мы же уже в другом находимся состоянии с этой сатанинской братией, и тут возникает вопрос. А надо, вероятно, действовать по совести», – отметил Олейник.

В ответ телеведущий возразил, что в рамках Олимпиады спортсмен действует вне своего государства, и некорректно указывать ему, выступать или нет.

«Как мы поможем спортсменам сейчас? Мы их обвиним, что они не патриоты, мы скажем, что они ужасные, а у него простая задача – у него часы тикают биологические. Мы говорим спортсмену: не будь спортсменом. Мы сейчас решаем за спортсменов их судьбу. Какое государство? Выступает спортсмен, а не государство, олимпийское движение. Почему они нарушили все базовые принципы олимпийские? Это соревнование не между странами, именно поэтому всегда неофициальный зачёт. Но что получилось? Получилось, что МОК (Международный олимпийский комитет – ред.), предав свои изначальные принципы, поставил спортсменов перед ложными выборами», – рассуждал в своей манере Соловьёв.

Также он привёл довольно-таки любопытную аналогию.

«Это такой же сложный вопрос, как когда мужики обсуждают, делать ли женщинам аборт. Позор для кого будет? Для страны – да. А для спортсмена – в чём позор? Мы сейчас получим, что у нас куча спортсменов бежит в другие страны. Наш профессиональный спорт разрушается, а мы не можем выработать систему, то ли проводить свои соревнования БРИКСа, то ли ШОСа?» – спорил ведущий, и сам же отвечал.

«Лично я бы не стал выступать без флага изначально, но это моя позиция по отношению ко мне лично. Имею ли я право требовать от других того же самого? Наверное, если бы я их спонсировал, если бы я им помогал, я могу их спросить. А если я просто говорю этим людям: теперь вы будете нищими, и всё, во что вы и ваши семьи вкладывали, теперь выбросите, то… наверное я бы думал о компенсации. Наверное, я бы думал, что если мы требуем от людей такого поступка, то, наверное, как сторона – мы должны им что-то предложить. Ведь мы требуем, чтобы они отказались от своего. Так же, как мы говорим женщине, чтобы выбрала путь деторождения, то мы должны ей помочь. А здесь с ребятами как? То есть мы говорим им, что вы мерзавцы, если собираетесь выступать без флага, а делаем что?» – не мог остановиться Соловьёв.

Напомним, ранее Соловьев эмоционально вступался за украинца Медведчука и за министра-либерала Силуанова.