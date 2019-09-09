09.09.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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У США нет доказательств причастности РФ к крушению «Боинга»

Все звучащие из Вашингтона заявления о якобы наличии «спутниковых снимков», подтверждающих причастность Москвы к уничтожению малайзийского пассажирского самолета в небе Донбасса, – это блеф.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, если бы такие доказательства были у США, то их бы уже давно опубликовали.

«Мои эксперты считают, что ни фига у них нет. Поэтому они играют. Это блеф, это покер. Американцы играют в покер, они блефуют. Если бы у них был эти снимки, они бы уже давно их представили в том или ином виде. Нет ничего, что могло бы доказать ту версию, за которую они держатся», – заявил Сосновский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Малайзия поставила под сомнение выводы нидерландских следователей о крушении «Боинга».

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