06.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Малайзия сеет сомнения, Голландия истерит – дело MH17 трещит по швам

Заявление премьера Малайзии о политизации расследования крушения в 2014 году малазийского Boeing-777 и освобождение начальника Первой Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого на Украине называли «ключевым свидетелем для Гааги по делу MH17», ощутимо треплет нервы голландской прокуратуре.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда похитили Цемаха из ДНР, я говорил, что это ведь ставит весь процесс переговоров об обмене просто бессмысленным, поскольку получается, что мы обмениваемся-обмениваемся, приходит украинская диверсионная группа и похищает тех, кого вчера обменяли. Цемах не гражданин России, насколько мне известно, но я не исключаю, что, когда разговаривали о формуле обмена, этот инцидент поставили как условие», – предположил эксперт.

«Голландская прокуратура, смотрю, сейчас вообще истерит, у них нервы [сдали] после заявления премьер-министра Малайзии о том, как ведётся следствие. Причём Малайзия – один из четырёх участников этой следственной группы.

Следственная группа заявила какие-то там протесты, составили письмо от некоего комитета родственников жертв, где (вдумайтесь!) обвинили Малайзию и премьер-министра лично в том, что он, цитирую: «сеет сомнения». Это из демократической страны пишут! Как может следствие вообще базироваться не на сомнениях? Любое следствие, если оно учитывает презумпцию невиновности, должно разрабатывать все версии и испытывать сомнение к любой из них!», – добавил Корнилов.

Ранее глава малазийского МИДа Сайфуддин Абдулла заявил, что Малайзия выступает против недоказанных обвинений Запада в адрес РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть