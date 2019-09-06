Малайзия сеет сомнения, Голландия истерит – дело MH17 трещит по швам

06.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Заявление премьера Малайзии о политизации расследования крушения в 2014 году малазийского Boeing-777 и освобождение начальника Первой Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого на Украине называли «ключевым свидетелем для Гааги по делу MH17», ощутимо треплет нервы голландской прокуратуре.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда похитили Цемаха из ДНР, я говорил, что это ведь ставит весь процесс переговоров об обмене просто бессмысленным, поскольку получается, что мы обмениваемся-обмениваемся, приходит украинская диверсионная группа и похищает тех, кого вчера обменяли. Цемах не гражданин России, насколько мне известно, но я не исключаю, что, когда разговаривали о формуле обмена, этот инцидент поставили как условие», – предположил эксперт.

«Голландская прокуратура, смотрю, сейчас вообще истерит, у них нервы [сдали] после заявления премьер-министра Малайзии о том, как ведётся следствие. Причём Малайзия – один из четырёх участников этой следственной группы.

Следственная группа заявила какие-то там протесты, составили письмо от некоего комитета родственников жертв, где (вдумайтесь!) обвинили Малайзию и премьер-министра лично в том, что он, цитирую: «сеет сомнения». Это из демократической страны пишут! Как может следствие вообще базироваться не на сомнениях? Любое следствие, если оно учитывает презумпцию невиновности, должно разрабатывать все версии и испытывать сомнение к любой из них!», – добавил Корнилов.

Ранее глава малазийского МИДа Сайфуддин Абдулла заявил, что Малайзия выступает против недоказанных обвинений Запада в адрес РФ.