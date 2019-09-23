У Суркова уверены, что команда Зеленского распоясалась на фоне уступок Козака по Донбассу

23.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Республикам Донбасса нужно быть готовыми к тому, что при президенте Украины Владимире Зеленском никакого мирного урегулирования не предвидится, и использовать эти пять лет президентства для укрепления собственной государственности и связей с Россией.

Об этом у себя в телеграмм-канале написал российский политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к одному из кураторов «минского процесса», помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Позиция помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что особый статус для Донбасса не рассматривается, означает, что Киев еще раз наглядно подтверждает свой отказ от выполнения Минских соглашений. Очевидно, что при президенте Зеленском, позицию которого на самом деле озвучил Ермак, не следует ожидать никакого мирного урегулирования.

Придется дожидаться, когда в Киеве, наконец, дозреют для мира. Республики Донбасса могут использовать предстоящие пять лет для укрепления своей независимости, развития суверенной государственности, наращивания экономического и военного потенциала, формирования собственной политической и культурной идентичности и завершения полноценной переориентации промышленности, торговли и законодательства на Россию», – констатировал эксперт.

Чеснаков подчеркнул, что у президента Украины просто не поняли базовых принципов Минских соглашений.

«Об этом свидетельствует заявление Ермака, что особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни в Минской группе, ни в нормандском формате. Всё как раз ровно наоборот, именно особый статус Донбасса и только он – основа и предмет всего переговорного процесса, цель и цена урегулирования», – отметил политолог.

«Интересно, что помощник президента Зеленского Андрей Ермак называет Дмитрия Козака «грамотным и профессиональным», а о Суркове говорит, что «не смог оформить окончательное представление о человеке» за две встречи, причем последняя длилась девять часов. Очевидно, Ермаку в качестве представителя России больше нравится Козак. К чему бы это?» – добавил Алексей Чеснаков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Андрей Ермак заявил, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса будут рассматриваться только в соответствии с украинскими законами.

Кроме того, по словам Чеснакова, в руководстве РФ есть два взгляда на перспективы конфликта в Донбассе, один из которых – скорейшее «впихивание» ЛДНР под контроль Киева взамен на снятие санкций Запада – отстаивает именно вице-премьер Дмитрий Козак.