У Тимошенко предложили Авакову и МВФ поделить Украину на троих

28.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Обслуживающий интересы экс-премьера Украины, депутата Верховной рады Юлии Тимошенко директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко предложил переформатировать правительство и фактически лишить влияния на кабмин партии президента Владимира Зеленского, победившей на прошлых парламентских выборах.

Соответствующую инициативу он озвучил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Эксперт отметил, что в классической политологии Кабмин должен отражать политическое представительство в парламенте, которое является результатом выборов.

«Но в связи с необычностью ситуации предкатастрофы я думаю, что впервые надо делать свой альянс в кабмине, который не совпадает с олигархическим и партийным структурированием в Верховной раде», – сказал Небоженко.

По его словам, если сейчас Тимошенко станет премьером, то столкнется с враждебной или нейтральной Радой.

«Я предлагаю другое: альянс, допустим, трех политических сил. Тимошенко – премьер-министр, Аваков – вице-премьер по силовым министерствам и комплекс вице-премьера – минфин, минэкономики, налоговая, таможня – от МВФ», – заявил эксперт.

Он уточнил, что МВФ здесь будет фигурировать как «внутренний субъект».

«Это, кстати, альтернатива техническому премьеру, который будет очень нагло говорить депутатам, почему я должен давать вам программу, если вы не даете мне денег. Сейчас вопрос не о политической презентации, а том, кто даст нам ресурсы, чтобы как-то выжить.

Да, есть другой вариант, когда радикальный премьер, несмотря на сопротивление, начинает, грубо говоря, трясти олигархов, останавливать коррупцию в основных источниках бюджетирования и получать деньги для выхода из кризиса. Но это будет глубоко несчастный человек, который не сможет потом наслаждаться политическими победами. То есть это одноразовый, и у нас на это никто не готов», – резюмировал Небоженко.

Напомним, что до 2014 года Аваков и Тимошенко были соратниками по партии «Батьквщина». Но после победы майданщиков группа бывших однопартийцев Тимошенко откололась от нее и создала партию «Народный фронт», формальный лидер которой Арсений Яценюк стал премьером страны. Аваков же тогда возглавил МВД, которым руководит до сих пор, несмотря на смену президентов и правительств.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве рассказали, что администрацию президента Зеленского беспокоит возможность создания тандема «Медведчук-Тимошенко» или «Медведчук-Тимошенко-Аваков».