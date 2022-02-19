У Зеленского боятся, что предложение РФ по Украине получит поддержку США

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Новости Украины

Реализация Минских соглашений не является неприемлемой для США, а потому они могут согласиться на предложение России заставить Украину выполнять ранее взятые на себя обязательства.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет заведующий отделом подчиненного президенту Украины Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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К такому выводу эксперт приходит после ознакомления с опубликованной МИД РФ реакцией на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора о гарантиях безопасности.

«Ультиматум в отношении Украины сформулирован как потенциально выполнимый. В нем нет политических условий, откровенно неприемлемых для США и НАТО. Для деэскалации им нужно всего лишь «принудить Киев» выполнить минские договоренности в российской интерпретации и отказаться от любых форм практической военной поддержки. В обмен на это Россия не сказала, но намекнула, что возможна деэскалация», – указывает Ижак.

Он не исключает, что Россия рассматривает сделку как желательную — «она всего лишь отводит войска, но получает взамен то, что Украину принуждают к покорности и лишают поддержки».

«Если так, то Россия начнет продвижение этой сделки во всех доступных ей форматах. Украине придется искать новые аргументы, чтобы доказать, что лучшей для США и НАТО стратегией является военная помощь Украине и принуждение России к деэскалации без выдвижения с ее стороны дополнительных требований к внутренней украинской политике — ведь сама же Россия утверждает, что в ОРДЛО «внутриукраинский конфликт», – пишет автор.

По его словам, если эти требования России не будут выполнены, «эскалация продолжится, меняя свои тактические формы на верхней точке напряжения».

«В этой связи, пожалуй, особое внимание следует уделить «обстоятельствам, ставшим следствием действия в Украине внутренних факторов». Эта туманная формулировка может скрывать сценарий новой военной агрессии», – резюмирует Ижак.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», уверял, что «Россия готовится к безболезненному возвращению Украины».

Также Ижак выражал надежду, что Киев получит от США снаряды с обедненным ураном.