Стратег Зеленского: «Россия готовится к безболезненному возвращению Украины»

16.10.2021 10:46 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Торгуясь со странами западного блока, Россия согласится лишь на временное существование украинской государственности.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет заведующий отделом подчиненного президенту Украины Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас РФ нужно от Украины лишь согласие на «нормальные» отношения, включая прозрачные границы и трансляцию российского телевидения, оставляя за скобками Крым и ОРДЛО. Это и будет выполнением Минских соглашений в их текущей российской интерпретации, которая предлагается США, Германии и Франции для снятия санкций против РФ. В обмен она, вероятно, готова пообещать отказ от военной эскалации в отношении Украины и новый газовый контракт. Возможно, это и будет повесткой нового Нормандского саммита», – пишет автор.

По его словам, как США, Германия, Франция, так и Россия одинаково согласны, что вопрос кризиса вокруг Украины нужно максимально быстро и на существенную перспективу закрыть.

«Разница в том, что США считают, что вынесение за скобки Крыма и «замораживание» ОРДЛО должно освободить Украину в выборе пути дальнейшего развития. Россия же соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, когда возникнут условия для ее безболезненного «возвращения». Это коридор, в который, вероятно, будет поставлена Украина в определении собственной переговорной позиции относительно выполнения Минских договоренностей. Сами по себе они уже вряд ли кому-то интересны кроме как в качестве инструмента иносказательного выражения внешней политики», – резюмирует Ижак.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», прогнозировал, что президент РФ Владимир Путин обменяет свою отставку на возврат «подарков русского народа».

Также Ижак надеялся, что Украина сможет получить из США снаряды с обедненным ураном.