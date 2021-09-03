У Зеленского нагнетают «перемогу» – США одарили Украину «особым статусом»

Соглашения, подписанные в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, якобы свидетельствуют о неофициальном предоставлении Киеву статуса «особого партнёра» США вне НАТО.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «важных соглашений», то это оборонное соглашение и соглашения, подписанные по линии «Укроборонпрома» с несколькими американскими компаниями, которые занимаются производством вооружения и военного снаряжения.

То есть, по сути дела, речь идёт о тех параметрах, которые согласованы в оборонных соглашениях и соглашениях «Укроборонпрома» с американскими предприятиями. Плюс запуск секретного канала связи, плюс обновление Хартии о стратегическом сотрудничестве, плюс углубление обмена развединформацией и расширение сотрудничества по космическим вопросам.

Всё это – те возможности, которые предоставляются в рамках особого партнёра США вне НАТО. То есть, полный набор, за исключением поставок новейшего высокотехнологичного вооружения и объёмов военной помощи.

Поэтому можно говорить, что Украина получила как бы статус особого партнёра вне НАТО. Статус, который властями США официально не объявлен, но предоставлен на уровне возможностей, которые дают эти соглашения», – сказал он.