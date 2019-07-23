У Зеленского намерены принести Вакарчука в жертву

23.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если младшим коалиционным партнером президентской партии «Слуга народа» станет «Голос» Святослава Вакарчука, то на него попытаются потом повесить всех собак за потенциальные неудачи.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Идея создать коалицию является правильной по своей сути. Младшего партнера можно всегда принести в жертву, чтобы отвести от себя гнев народа и тем самым спасти свой рейтинг. Например, так сделал Порошенко с Арсением Яценюком, на которого спустили всех собак за проводимые в стране реформы», – сказал Молчанов.

При этом он говорит, что Вакарчук «слишком аморфный для того, чтобы стать объектом для ненависти», а потому в такой паре обвинять в неудачах все равно будут Зеленского.

Также эксперт отмечает, что пока в команде президента нет единого мнения ни по одному из сколько-нибудь важных вопросов.

«Ближайшие полгода-год он сможет делать все, что ему вздумается. Однако после этого рейтинг президента начнет падать. Если доверие обвалится в два раза, монобольшинство превратится в болото. Пока около 250 депутатов «Слуги народа» объединены только фигурой Зеленского, при этом у большинства из них нет никакого опыта политической борьбы. По мере уменьшения авторитета лидера, по отношению к нему в партии будет зреть оппозиция. Так уже было в БПП, когда против Порошенко выступили Сергей Лещенко и Мустафа Найем, в «Слуге народа» таких будут десятки», – предупреждает политолог.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Зеленский заявил о готовности к союзу с Вакарчуком, который напичкал свою партию русофобами и правосеками.